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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 49’a çıktı

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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 49’a çıktı
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 49’a çıktı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hafta sonu düzenlediği saldırılarda yaralanan Enes Enşasi (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında cumartesi Han Yunus bölgesinde yaralanan Enşasi, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Gazze’de cuma namazı sonrasındaki Enşasi’nin cenazesine yüzlerce Filistinli katıldı.

Enşasi’nin hayatını kaybetmesiyle, İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 49’a yükseldi. İsrail’in üç gün boyunca devam eden saldırılarında 360’tan fazla Filistinli de yaralandı.

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