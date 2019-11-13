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İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. 

Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 45 olduğu kaydedildi. 

Ölen kişilerden biri Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan 

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden kişinin Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac olduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu. 

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

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