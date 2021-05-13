İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor; can kaybı 83'e yükseldi

İsrail ile Filistinli gruplar arasında başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinli silahlı grupların İsrail'e yönelik roket atışları sürüyor

İsrail ile Filistinli gruplar arasında başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinli silahlı grupların İsrail'e yönelik roket atışları sürüyor. Filistinli gruplar pazartesi gününden İsrail'in orta ve güney kesimlerine binden fazla roket atarken İsrail de Gazze'ye yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk, 7'si kadın en az 83 Filistinli hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda en az 487 Filistinli de yaralandı. İsrail tarafında ise biri asker 7 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Mısır'ın önerdiği ateşkesi kabul etmediklerini duyurdu. Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığı, gelecek birkaç gün içerisinde ateşkesin söz konusu olmadığını bildirdi. Hava saldırılarına paralel olarak İsrail ordusu, kara birliklerini Gazze Şeridi sınırına sevk etmeye devam ediyor. Bu bağlamda çok sayıda tank ve zırhlı araç, Gazze sınırına doğru gönderiliyor.

Savunma Bakanı Gantz: Şehirlere takviye güç göndereceğiz

İşgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de süren çatışmaların yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail sınırları içerisindeki Araplara ait çok sayıda ev ve iş yerine saldırdı. Cadde ve sokaklardaki Filistinlilere yönelik linç girişimleri sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde araçları durdurulan Arapların, kalabalık gruplar tarafından dövüldüğü yer alıyor.

Etnik çatışmaya benzer linç girişimleriyle ilgili konuşan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, düzenin ve iç güvenliğin sağlanması için çatışmaların yaşandığı kentlere güç takviyesi yapılması talimatı verdi.

"Ulusal şiddet nedeniyle acil durum içerisindeyiz." diyen Gantz, "Şimdi sahada yoğun bir güç takviyesi gerekiyor. Yasa ve düzeni uygulamak için derhal sevk edilecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan, sevk edilecek güçlerin büyük ölçüde işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrail sınır polisinin yedekleri olacağını belirtti. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld de, toplumlar arası şiddetin on yıllardır görülmeyen bir noktaya ulaştığını dile getirdi.

Linç girişimleriyle ilgili bir açıklama da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, "İsrail kentlerinde son birkaç gündür olanlar kabul edilemez. Arapların Yahudiler tarafından linç edilmesi, Yahudilerin Araplar tarafından linç edilmesi hiçbir şeyi haklı göstermez. İsrail iki cephede bir savaşıyor." dedi.

Uzmanlar, bu defaki İsrail-Filistin çatışmasının daha öncekilerden farklı olarak İsrail sınırları içerisindeki nüfusun yüzde 21'ini oluşturan Arap azınlığa yönelik fanatik Yahudilerce linç girişimlerini de kapsayacak şekilde genişlemiş olmasını gösteriyor.

METİN BOYUTUAaAa

İsrail ile Filistinli gruplar arasında başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinli silahlı grupların İsrail'e yönelik roket atışları sürüyor. Filistinli gruplar pazartesi gününden İsrail'in orta ve güney kesimlerine binden fazla roket atarken İsrail de Gazze'ye yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk, 7'si kadın en az 83 Filistinli hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda en az 487 Filistinli de yaralandı. İsrail tarafında ise biri asker 7 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Mısır'ın önerdiği ateşkesi kabul etmediklerini duyurdu. Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığı, gelecek birkaç gün içerisinde ateşkesin söz konusu olmadığını bildirdi. Hava saldırılarına paralel olarak İsrail ordusu, kara birliklerini Gazze Şeridi sınırına sevk etmeye devam ediyor. Bu bağlamda çok sayıda tank ve zırhlı araç, Gazze sınırına doğru gönderiliyor.

Savunma Bakanı Gantz: Şehirlere takviye güç göndereceğiz

İşgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de süren çatışmaların yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail sınırları içerisindeki Araplara ait çok sayıda ev ve iş yerine saldırdı. Cadde ve sokaklardaki Filistinlilere yönelik linç girişimleri sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde araçları durdurulan Arapların, kalabalık gruplar tarafından dövüldüğü yer alıyor.

Etnik çatışmaya benzer linç girişimleriyle ilgili konuşan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, düzenin ve iç güvenliğin sağlanması için çatışmaların yaşandığı kentlere güç takviyesi yapılması talimatı verdi.

"Ulusal şiddet nedeniyle acil durum içerisindeyiz." diyen Gantz, "Şimdi sahada yoğun bir güç takviyesi gerekiyor. Yasa ve düzeni uygulamak için derhal sevk edilecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan, sevk edilecek güçlerin büyük ölçüde işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrail sınır polisinin yedekleri olacağını belirtti. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld de, toplumlar arası şiddetin on yıllardır görülmeyen bir noktaya ulaştığını dile getirdi.

Linç girişimleriyle ilgili bir açıklama da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, "İsrail kentlerinde son birkaç gündür olanlar kabul edilemez. Arapların Yahudiler tarafından linç edilmesi, Yahudilerin Araplar tarafından linç edilmesi hiçbir şeyi haklı göstermez. İsrail iki cephede bir savaşıyor." dedi.

Uzmanlar, bu defaki İsrail-Filistin çatışmasının daha öncekilerden farklı olarak İsrail sınırları içerisindeki nüfusun yüzde 21'ini oluşturan Arap azınlığa yönelik fanatik Yahudilerce linç girişimlerini de kapsayacak şekilde genişlemiş olmasını gösteriyor.

Gerginlik, İsrail'in Filistinli aileleri evlerinden çıkarmak istemesi üzerine başladı

Taraflar arasındaki gerginlik, İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah semtindeki 6 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarma girişimi sonrası patlak verdi.

Çok sayıda Filistinli, düzenledikleri gösterilerle bu kararı protesto etti.

Ardından İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan'ın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip namaz kılanlara gaz bombası atmasıyla gerginlik had safhaya çıktı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli silahlı gruplar, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin bu noktalardan çekilmemesi üzerine Filistinli gruplar İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattı.

Şam Kapısı başta olmak üzere Doğu Kudüs, yaklaşık bir aydır İsrail polislerinin Filistinlilere saldırılarına ve Filistinlilerin de taşlarla karşılık verdiği şiddet olaylarına sahne oluyor.

Benzer saldırılar Yahudi sivillere yönelik de gerçekleşiyor.

Gazzeliler bayramın birinci gününde evlerinden çıkamadı

Bu arada hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde evlerinden çıkamadı, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

Ummu Macid al Rayis isimli dört çocuk annesi 50 yaşındaki Gazzeli kadın, gece yakınlarındaki binanın bombalanması ve kendi evinin de hasar görmesinin ardından çocuklarını alarak zorla sokağa çıktığını dile getirdi.

Rayis, "Gazze küçücük bir bölge, burası bir hapishane, nereye gidersen git. Gittiğin her yerde hedefsin." sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı.