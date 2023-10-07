İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 161 kişi öldü

Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 161 kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi.
İsrail, Filistinli militanların saldırıları sonrasında misilleme niteliğinde Gazze Şeridi'ni hedef alacağını açıklamıştı.
Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 161 kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi.
İsrail, Filistinli militanların saldırıları sonrasında misilleme niteliğinde Gazze Şeridi'ni hedef alacağını açıklamıştı.
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