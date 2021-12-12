  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.92105
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

İsrail’in İran’a İki Saldırı Düzenlediği İddia Edildi

» »
İsrail’in İran’a İki Saldırı Düzenlediği İddia Edildi
İsrail’in İran’a İki Saldırı Düzenlediği İddia Edildi

ABD basınında yer alan haberde, İsrail’in geçtiğimiz eylül ayında İran’daki nükleer tesise ve geçtiğimiz haziran ayında ise Devrim Muhafızlarına ait bir füze üssüne saldırı düzenlediği iddia edilerek, ABD’nin söz konusu saldırılar öncesi bilgilendirildiği öne sürüldü.

ABD basını, İsrail'in bu yıl İran'a iki saldırı düzenlediğini ve saldırılar öncesinde ABD'ye bilgi verildiğini iddia etti. Haberde, İsrail'in geçtiğimiz eylül ayında İran'ın Elburz eyaletinde yer alan Kerec'te bulunan uranyum zenginleştirmek için kullanılan makineler için bileşenler üreten bir tesise ve geçtiğimiz haziran ayında ise Devrim Muhafızlarına ait bir füze üssüne saldırı düzenlediği öne sürüldü.

ABD’YE BİLGİ VERDİ

İsrail'in söz konusu saldırılar hakkında ABD'ye bilgi verdiği aktarılan haberde, ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Naftali Bennett hükümetinin, İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden daha şeffaf olduğu için övgüde bulunduğu belirtildi.
İsrail'in her iki saldırının da sorumluluğunu üstlenmediği aktarılan haberde, ABD ve İsrail’in İran hedeflerine yönelik saldırıların etkili bir hareket tarzı olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları olduğu ifade edildi.

YENİ SALDIRIYI ENGELLEYECEK İDDİASI

Haberde ayrıca, İsrail'in İran ile bir nükleer anlaşmaya varılması halinde ABD'nin İsrail’in İran'a yönelik yeni bir saldırıyı gerçekleştirmesini engellemeye çalışacağından endişe duyduğu belirtilerek, İsrailli yetkililerin, gerektiği takdirde İran'a karşı harekete geçmeye devam edebilecekleri konusunda ABD’den güvence bekledikleri öne sürüldü.

Haberde, birçok ABD'li yetkilinin ise, İsrail'in saldırılarının etkisiz olduğunu, İran'ın nükleer programını sadece yavaşlattığını ve durduramayacağını düşündüğü aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan'da COVID-19: Can Kaybı 8 Bini Aştı07 Aralık 2021 Salı 17:29
  • İran'ın İsfahan şehrindeki "su" protestolarında 130 kişi gözaltına alındı07 Aralık 2021 Salı 14:08
  • Sedat Peker’in avukatı: Bir gözaltı söz konusu değil, yakını üzerinden kendisiyle iletişim kurabiliyorum07 Aralık 2021 Salı 13:27
  • Katar’dan “Türkiye’deki ekonomik kriz” ile ilgili açıklama06 Aralık 2021 Pazartesi 14:27
  • Rapor: Taliban kadınları şiddete mahkum ediyor06 Aralık 2021 Pazartesi 13:55
  • Tunus’ta ilk Omicron vakası: Türkiye’den seyahat eden yolcuda tespit edildi06 Aralık 2021 Pazartesi 13:38
  • Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın05 Aralık 2021 Pazar 19:30
  • Irak ordusu ile Peşmerge DEAŞ'a karşı iş birliği konusunda anlaştı05 Aralık 2021 Pazar 18:15
  • Deyrizor'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü02 Aralık 2021 Perşembe 21:15
  • Lübnan'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler02 Aralık 2021 Perşembe 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti