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İsrail'in Suriye'deki ilerleyişine Türkiye'den sert tepki

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'deki işgalci eylemleriyle ilgili sert bir açıklama yapıldı.
İsrail'in Suriye'deki ilerleyişine Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz.

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