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İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

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Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

5 rejim askerinin öldüğü öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 6 Eylül ve 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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