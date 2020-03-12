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'İsrailli araştırma merkezi, koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacak'

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'İsrailli araştırma merkezi, koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacak'
'İsrailli araştırma merkezi, koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacak'

İsrail merkezli bir araştırma merkezinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için aşı geliştirdiğini açıklayacağı bildirildi.

Haaretz gazetesi, İsrail merkezli bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için aşı geliştirdiğini açıklayacağını bildirdi.

Gazetede yer alan haberde, Ness Ziona Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarının önümüzdeki günlerde koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmalarını tamamladığını açıklamalarının beklendiği kaydedildi.

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