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İsrailli barış aktivisti Uri Avnery yaşamını yitirdi

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İsrail barış aktivisti ve gazeteci Uri Avnery’nin Tel Aviv’de yaşamını yitirdiği bildirildi. 94 yaşındaki Avnery, Ortadoğu’da barış sağlanması için Filistin devletinin kurulması fikrini savunuyordu.
İsrailli barış aktivisti Uri Avnery yaşamını yitirdi

İsrailli barış gönüllüsü ve gazeteci Uri Avnery'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tel Aviv'deki Ichilov Hastenesi'nden yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Avnery'nin Pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi. Avnery, felç tanısı ile yaklaşı bir hafta önce hastaneye kaldırılmıştı.

1923 yılında Almanya'da, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Beckum kentinde Helmut Ostermann adıyla dünyaya gelen Uri Avnery, Nazilerin iktidara gelmesinin ardından Yahudi ailesiyle birlikte İngiliz mandasında bulunan Filistin'e yerleşti. Filistin topraklarına yerleşmelerinin ardından siyonizmin ateşli bir savunucusu olan Avnery, İngilizlere karşı saldırılar düzenleyen, aşırı milliyetçi yeraltı örgütü Irgun'da yer aldı. 1948 yılındaki Ortadoğu'da çıkan ilk savaşta İsrail ordusu için mücadele veren Avnery, savaşta yaralandı.

Barış gönüllüsü ve gazeteci Uri Avnery

Barış gönüllüsü ve gazeteci Uri Avnery

Daha sonraki yıllarda Filistinlilerin hakları için de mücadele eden Uri Avnery, İsrail'in izlediği siyaseti tartışmaya açan 1950'de haftalık gazete Haolam Hazeh'yi kurdu. Sansür ve kişisel saldırılarla karşılaşan Avnery, 1965-1975 yılları arasında Knesset üyesi olarak görev yaptı.

Avnery'nin, 1982 yılında İsrail ordusunun işgali altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin lideri Yaser Arafat ile biraraya gelmesi İsrail'de öfkeyle karşılandı. Avnery, buna rağmen İsrail devletinin yanı sıra bağımsız bir Filistin devletinin de varolması için mücadele verdi, 1948 yılında topraklarından sürülen Filistinlilerin yaşadıkları yerlere geri dönmesini destekledi.

Uri Avnery, 1990'lı yılların başında 2011 yılında hayatını kaybeden eşi Rachel ile birlikte barış ve insan hakları savunmak için Guş Şalom (Barış Bloğu) grubunu kurdu. 2001 yılında bu grup ve eşiyle birlikte Alternatif Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

 

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