İsrailli bilim insanları Kıbrıs yakınlarında bir su altı kanyonu keşfetti

İsrailli bilim insanları Kıbrıs yakınlarında 10 kilometre genişliğinde ve 500 metre derinliğinde olan bir su altı kanyonu keşfetti.

İsrailli bilim insanlarının Kıbrıs yakınlarında bir su altı kanyonu keşfettikleri haber verildi.

Su altı kanyonunun “Eratosthenes” isimli denizaltı dağının yakınlarında olduğunu ve oluşumunun yaklaşık 5 buçuk milyon yıl önce gerçekleşen ve “Messiniyen tuzluluk krizi” olarak adlandırılan jeolojik olaya denk geldiğini yazan Alithia gazetesi, su altı kanyonunun 10 kilometre genişliğinde ve 500 metre derinliğinde olduğunu ekledi.