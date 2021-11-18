  • BIST 1.710,05
  • Altın 643,61
  • Dolar 10,7389
  • Euro 12,1677
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

İsrailli çift serbest bırakıldı: Erdoğan’a teşekkür ettiler

»
Son dönemde yumuşama sürecine giren Türkiye-İsrail ilişkileri geçen hafta yine sallantılı bir süreçten geçti…
İsrailli çift serbest bırakıldı: Erdoğan’a teşekkür ettiler

Son dönemde yumuşama sürecine giren Türkiye-İsrail ilişkileri geçen hafta yine sallantılı bir süreçten geçti… Geçen hafta Çamlıca Kulesi’ne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğrafını çektikleri iddia edilen İsrailli çift iki ülke arasında kriz yaratmıştı.

Natalie ve Mordi Oknin’in Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiası üzerine taraflar arasında gerilim yaşanırken bugün İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Başbakan Naftali Bennett ortak bir açıklama yaptı.

Çiftin özel bir uçakta İsrailli yetkililerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Lapid ve Bennett, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Çiftin sabah saatlerinde İsrail’e giriş yaptığı da duyuruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker 'kokain yüklü konteynerlerin' numaralarını yayınladı17 Kasım 2021 Çarşamba 13:49
  • Erdoğan: Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile17 Kasım 2021 Çarşamba 13:08
  • AKP 'söz' bekliyor: Demirtaş Cumhurbaşkanı aday olursa...17 Kasım 2021 Çarşamba 13:03
  • 'AKP'nin kendi yaptırdığı anket Saray’ı şoka uğrattı'17 Kasım 2021 Çarşamba 13:01
  • Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı Arasında 'Melisa' Krizi mi Var? 'Melisa Benim Yanımda Olmalı'16 Kasım 2021 Salı 23:05
  • Şiddete Maruz Kalan 3 Aylık Elif Ada Bebek Hayatını Kaybetti16 Kasım 2021 Salı 22:47
  • Türkiye'de şekerde kriz, yüzde 25 zam getirdi16 Kasım 2021 Salı 22:38
  • Gezici: "Türkiye'de iktidar, baharda yarı başkanlık referandumuna gidecek"16 Kasım 2021 Salı 22:22
  • Şair, Yazar Ve Fikir Adamı Sezai Karakoç Vefat Etti16 Kasım 2021 Salı 22:09
  • 7 bin 584 litre SAHTE ŞARAP ele geçirildi!16 Kasım 2021 Salı 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti