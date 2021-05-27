İsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

İsrail’de yayın yapan sol eğilimli gazete Haaretz, bugünkü manşetiyle tarihe geçecek bir tavra imza attı.
Haaretz, birinci sayfasında İsrail ordusunun Gazze'ye son saldırılarında ölen 67 Filistinli çocuğun isimlerini ve fotoğraflarını yayımladı. Gazete manşetinde, “Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur” başlığı kullanıldı.
Haaretz 14 Mayıs’ta da savaş karşıtı bir ilanı sayfalarına taşımıştı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerin hakları için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşu B'tselem’in ilanında, şiddetin, “İsrail'in apartheid rejiminin sonucu olduğu”na dikkat çekilmişti.
NE OLMUŞTU?
İsrail’in son saldırıları, ülkenin faşizan görüşleriyle bilinen Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun son seçimin ardından hükümet kurmakta zorlandığı ve iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde yeniden başlamıştı.
Gerilim, Netanyahu yönetiminin, İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlileri evlerinden koparıp yerlerine yasadışı yerleşimcileri yerleştirme planları nedeniyle doruğa çıkmıştı.
İsrail’in 11 gün süren saldırıları sonucunda Gazze’de 67'si çocuk, 254 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1900 kişi de yaralanmıştı.
Taraflar arasında Mısır’ın arabuluculuğuyla 21 Mayıs’ta sağlanan ateşkes devam ediyor.
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