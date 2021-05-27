  • BIST 1.425
  • Altın 514,705
  • Dolar 8,4277
  • Euro 10,2934
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

İsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

» »
İsrail’de yayın yapan sol eğilimli gazete Haaretz, bugünkü birinci sayfasında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden 67 Gazzeli çocuğun fotoğraflarına yer verdi. Haaretz, “Savaşın bedeli budur” dedi.
İsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

İsrail’de yayın yapan sol eğilimli gazete Haaretz, bugünkü manşetiyle tarihe geçecek bir tavra imza attı.

Haaretz, birinci sayfasında İsrail ordusunun Gazze'ye son saldırılarında ölen 67 Filistinli çocuğun isimlerini ve fotoğraflarını yayımladı. Gazete manşetinde, “Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur” başlığı kullanıldı.

Haaretz 14 Mayıs’ta da savaş karşıtı bir ilanı sayfalarına taşımıştı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerin hakları için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşu B'tselem’in ilanında, şiddetin, “İsrail'in apartheid rejiminin sonucu olduğu”na dikkat çekilmişti.

israilli-gazete-haaretz-den-tarihe-gececek-manset-oldurulen-filistinli-cocuklarin-fotografini-kapak-yapti-880600-1.jpg

NE OLMUŞTU?

İsrail’in son saldırıları, ülkenin faşizan görüşleriyle bilinen Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun son seçimin ardından hükümet kurmakta zorlandığı ve iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde yeniden başlamıştı.

Gerilim, Netanyahu yönetiminin, İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlileri evlerinden koparıp yerlerine yasadışı yerleşimcileri yerleştirme planları nedeniyle doruğa çıkmıştı.

İsrail’in 11 gün süren saldırıları sonucunda Gazze’de 67'si çocuk, 254 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1900 kişi de yaralanmıştı.

Taraflar arasında Mısır’ın arabuluculuğuyla 21 Mayıs’ta sağlanan ateşkes devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Unicef: "Yemen'de Kovid-19'a Yakalananların Dörtte Biri Öldü"24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:38
  • Prenses Latife'nin Dubai'de olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı23 Mayıs 2021 Pazar 09:40
  • Biden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:05
  • İsrail Saldırılarında Gazze'de Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Sayısı 248'e Yükseldi22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:45
  • Ateşkesin ardından Netanyahu'dan açıklama: Hamas ile denklemi değiştirdik21 Mayıs 2021 Cuma 14:28
  • BM, Gazze'de Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı, Ateşkesin Uygulanması Çağrısı Yaptı21 Mayıs 2021 Cuma 09:33
  • "İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı"20 Mayıs 2021 Perşembe 22:29
  • ABD: Erdoğan’ın Yahudi düşmanı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz20 Mayıs 2021 Perşembe 15:10
  • İsrail ve Filistin arasında perşembe günü ateşkes yapılacağı iddia edildi19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:55
  • Akdeniz'de "Phoenix Express-2021" adlı ortak askeri tatbikat başladı19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti