İsrailli şirket, kanser tümörlerini yok edebilecek yeni bir teknoloji yarattığını iddia ediyor

Yayılan Alfa yayıcıları Radyasyon Tedavisi, sağlıklı bir dokuyu zarar görmeden bırakan minimal invaziv bir işlemdir.

Bir İsrailli şirket, kanser tümörlerini tedavi edebileceğini iddia ettiği hedeflenen bir radyasyon tedavisi geliştirdiğini söyledi.

Alpha Tau Medical CEO'su Uzi Sofer İsrail'in Times gazetesine verdiği demeçte, "Bu dünyada ilk kez katı tümörlere alfa radyasyonuyla tedavi edebileceğiniz ilk adımdır ."

Dağıtıcı Alfa yayıcıları Radyasyon Tedavisi veya DaRT olarak adlandırılan teknoloji, tümörleri yok eden yüksek enerjili bir alfa radyasyonu serbest bırakan radyoaktif bir tohum ile tümörleri enjekte etmek için bir iğne kullanır. Tümörleri çevreleyen sağlıklı doku zararsız kalır.

Şirket, prosedürün minimal olarak invaziv olduğunu ve iki saat veya daha kısa bir sürede lokal anestezi kullanılarak yapılabileceğini belirtti. Sofer, Times’a yüzeysel tümörler için “dişçiye gitmek gibi” olduğunu söyledi.

O nasıl çalışır?

Alfa DaRT radyoaktif tohumları, tümöre en az iki hafta kalmaları gereken yerleştirilir.

Şirketin web sitesine göre, “Çürüme sürecinde, Radium-224, kısa ömürlü Alfa yayıcı atomlarını tümör içine salıyor” . "Difüzyon ve konveksiyonla, bu atomlar terapötik olarak önemli birkaç milimetreye yayılır ve tümör içinde yüksek dozda radyasyon sağlar."

Sofer, Times'a tohumların biyouyumlu olduğunu ve sonsuza dek iç organ içinde kalabileceğini söyledi.

Diğer kanser tedavileriyle eşzamanlı olarak kullanılabileceğini ekleyerek "her türlü katı tümörün tedavisinde" kullanılabileceğini söyledi.

Sofer İsrail haber çıkışına yaptığı açıklamada, "Şu anda, yassı hücreli karsinoma için kanıtlarımız var ve farklı katı tümörlere sahip hastaları tedavi etmek için tüm dünyada geliştirdiğimiz 12 protokolümüz var." Dedi.

Yan etkileri var mı?

Şirket sözcüsü Sara Jaehnert'e göre, "ciddi olmayan" yan etkilerin "bir ila iki ay içinde çözüldüğünü" sözlerine ekleyerek, klinik denemeler sırasında ciddi bir yan etki gözlenmedi.

Bu tür bir radyoaktif malzeme neden daha önce kullanılmadı?

Alfa parçacıkları kanserli hücrelere öldürücüdür, ancak dokuda pratik olarak kısa bir menzile sahiptirler; bu, parçacıkların, şirketin web sitesine göre kanser tedavisi için uygun olmadığı anlamına gelir.

Denemeler DaRT'nin anti-tümör immünitesini indükleyebildiğini göstermiştir. Sofer, sistem kullanıldıktan sonra, vücut "neyin bulunacağını ve neyin yok edileceğini" öğrenir.

Klinik denemeler başladı mı?

İnsanlarda klinik denemeler 2017 başlarında başlamıştır. İlk olarak 6.000'den fazla hayvan üzerinde test edilmiştir.

Şu anda İsrail ve İtalya'da yapılan baş, boyun ve derinin skuamöz hücreli karsinomu için iki klinik çalışma vardır.

Sofer, Times’ın yargılamanın ilk sonuçlarının “sansasyonel” olduğunu söyledi.

Bütün denemelerin hastaları tedaviye cevap verdi ve tümörler% 70'inden fazlasında ortadan kayboldu.

Başka?

Şirket, tedavinin bir kişinin bağışıklık sisteminin sağlıksız hücreleri tanımasını ve yok etmesini öğretebileceğini söyledi.

"Kanser hücreleri," bağışıklık sisteminden "nasıl saklanacağını" biliyor ", ancak" şirketin ablasyonu ", bu, şirketin terapisinin yaptığı şeydir," daha sonra bağışıklık sistemi tarafından tanınabilen tümöre özgü antijenlerin oluşmasına neden olabilir " Jaehnert dedi.

Alpha Tau Medical, ABD'deki en az iki yer - New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi ve Teksas'taki MD Anderson Kanser Merkezi de dahil olmak üzere, dünya genelinde kanser merkezleri ile birlikte çalışıyor.