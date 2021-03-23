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İsrailli turistler karantinasız gelecek

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1 Nisan’dan itibaren İsrail vatandaşlarına kapılarını açıyor.
İsrailli turistler karantinasız gelecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1 Nisan’dan itibaren İsrail vatandaşlarına kapılarını açıyor.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında imzalanan anlaşma gereği Covid-19 aşısını yaptıran İsrailli turistler, Güney Kıbrıs’a karantina uygulamasına tabi tutulmadan girebilecek. İhtiyaç duyulduğunda PCR testi istenecek. Aynı şekilde aşı olan Rum kesimi vatandaşları da İsrail'e karantina uygulamasına tabi olmadan gelebilecek.

İki ülke arasında geçen ay covid-19 aşısını yaptıranların herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatine imkan sağlayan turizm anlaşması imzalanmıştı.

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