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İsrailli yetkililer, Erdoğan’ın kurmaylarının ziyaretinin detaylarını paylaştı

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İsrail'in Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek için Hamas'la ilişkilerin kesilmesi ve Hamas üyelerinin Türkiye’den sınır dışı edilmesi şartından vazgeçtiği iddia edildi.
İsrailli yetkililer, Erdoğan’ın kurmaylarının ziyaretinin detaylarını paylaştı

İsrail'in Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek için Hamas'la ilişkilerin kesilmesi ve Hamas üyelerinin Türkiye’den sınır dışı edilmesi şartından vazgeçtiği iddia edildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'a konuşan üst düzey bir diplomatik kaynak, “Bir şart koymadık. Kesinlikle yakınlaşma konusunda dikkatli bir süreçteyiz. Bazı jestler var. Türkiye topraklarında teröre karşı faaliyetlerin arttığını görüyoruz” dedi.

Kaynak, İsrail'in konuyu dikkatle ele aldığını da sözlerine ekledi.

Jerusalem Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıldan beri İsrail'le ilişkiler konusunda olumlu mesajlar verdiğini, bu politika değişiminin ekonomik gerilemeden ve diplomatik alandaki yalnızlaşmadan kaynaklanabileceğini yazdı.

Haber, İsrail Başbakanı Isaac Herzog'un planlanan Türkiye ziyareti öncesinde geldi. Herzog'un Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın dün Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

TÜRKİYE’DEN ÜST DÜZEY HEYET İSRAİL’E GİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal, İsrail ve Filistin'i kapsayacak iki günlük ziyaret kapsamında dün Kudüs’e gitmişti.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi yönünde atılacak adımları İsrailli mevkidaşlarıyla görüşeceklerini söyleyen Kalın, “Bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” demişti.

İsrail basını, geçen hafta İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti için hazırlık yapmak üzere geçen ay Türkiye'ye geldiğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett da geçen hafta yaptığı konuşmada “Türkiye ile çok dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. En azından İran’ın büyük dostu değiller. Bu yüzden faaliyette bulunmamızı ve ittifaklar kurmamızı engelleyecek bir saflığa kendimizi kaptırmamalıyız” demişti.

Jerusalem Post’un haberine göre İsrailli kaynaklar, Türkiye'yle ilişkilerdeki ilerlemenin İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile iyi ilişkilerini etkilemeyeceğini de ifade etti. Herzog'un da Türkiye ziyareti öncesi bu iki ülkeye gitmesi bekleniyor.

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