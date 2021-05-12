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İsrailli Yetkililer, Gazze'ye "Ağır Bedel Ödeteceklerini" Söyledi

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Tel Aviv ve ülkenin çeşitli bölgelerine uzanan roketli saldırıların ardından İsrailli yetkililer, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ağır bedel ödeyecekleri tehdidinde bulundu.
İsrailli Yetkililer, Gazze'ye "Ağır Bedel Ödeteceklerini" Söyledi

Tel Aviv ve ülkenin çeşitli bölgelerine uzanan roketli saldırıların ardından İsrailli yetkililer, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ağır bedel ödeyecekleri tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, "Biz savaşın göbeğindeyiz. Bugün İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad'ın yüzlerce hedefine hücum etti." dedi.

Gazze'den İsrail'e atılan roketleri "saldırganlık" şeklinde niteleyen Netanyahu, aralarında büyük yöneticilerin olduğu onlarca liderinin öldürüldüğünü, Filistinlilerin kullandığı binaları, yüksek kuleleri yıktıklarını ve saldırıya bütün güçleriyle devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda söz alan Savunma Bakanı Gantz de Gazze Şeridi'nde henüz daha çok hedef bulunduğunu, bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, "Gazze'deki durumu biliyorum, terör örgütleri etkilendi, İsrail'e roket atma kararlarından dolayı zarar görmeye devam edecekler." şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanı Kochavi de İsrail ordusunca, Gazze'de aralarında silah üretimi yapılan yerlerin de olduğu 500'den fazla noktanın vurulduğunu belirtti.

Kochavi "İçlerinde liderlerin de olduğu onlarca faal adamı öldürdük. Binaları vurduk ve altyapıyı yıktık. Diğer taraf Gazze'de durum kötü." ifadelerini kullandı.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerini tehditler savuran Kochavi, hiç olmadık ağır bedel ödeyeceklerini vurguladı.

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