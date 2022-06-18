İsrailli yetkililerden yeni uyarı: İstanbul’dan ayrılamıyorsanız kendinizi odanıza kilitleyin

İsrail’in İran’ın olası misilleme saldırıları nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik “Derhal ülkeden ayrılın” uyarıları sürüyor. Son olarak İsrailli yetkililerden dikkat çeken bir uyarı daha geldi.

İsrail, İran'ın olası intikam saldırıları nedeniyle Türkiye'deki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısını sürdürüyor.

Ülkenin önde gelen yayın organlarından Times of Israel’in haberine göre, İsrailli üst düzey yetkililer son olarak da Türkiye'de tatillerini sürdüren İsraillileri “Ülkeden hemen ayrılamıyorsanız kendinizi otel odanıza kilitleyin” diye uyardı. Türkiye'deki İranlı terör hücrelerinin bu hafta sonunda İstanbul'daki İsraillilere saldıracağı yönünde “somut kanıtlar” olduğunu öne süren yetkililer, İran'ın Türkiye'deki mensuplarına “İsraillilere gördükleri yerde bedeli ne olursa olsun saldırı düzenleme” talimatı verdiğini savundu.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran’ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, pazartesi günü yaptığı açıklamada “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul'a ve Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız derhal İsrail'e dönün, İstanbul'a uçuş planınız varsa iptal edin” demişti.

Khodaei'nin öldürülmesinin ardından İran yönetimi intikam sözü vermişti.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrail’in Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı ise, “Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır” açıklaması yapmıştı.

İsrail basını, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının “ülkedeki İranlı terör hücresi yakalanana dek” devam edeceğini yazmıştı. Son olarak ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz’in haberine göre, Türkiye’de son birkaç günde İsraillileri hedef alan bazı İranlı terör hücreleri yakalandı ancak hâlâ aktif durumdaki İranlı terör hücreleri olduğu kaydedildi.

“İSTANBUL SOKAKLARINDA KOVALAMACA YAŞANIYOR”

Times of Israel’in haberine göre Türkiye'de şu anda 2 bine yakın İsrailli olduğu tahmin ediliyor. İsrail hükümetinin uyarılarına ve Türkiye'deki bazı saldırı girişimlerinin önlendiği yönündeki haberlere rağmen çok sayıda İsraillinin Türkiye seyahatlerinden vazgeçmemesi ülkede tartışma yaratıyor.

İsrail televizyonu Channel 12'ye göre, İsrail olası saldırıları önlemek için Türk güvenlik birimleriyle beraber çalışıyor. Kanal, ilgili haberinde, “Şu anda bir saldırıyı önlemek için İstanbul sokaklarında bir kovalamaca var” ifadelerini kullandı. Kanala konuşan bir İsrailli yetkili de “Şu anda bir İsrailli için İstanbul'da olmak Rus ruleti oynamaya benziyor” dedi.