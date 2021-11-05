  • BIST 1.575,400
  • Altın 562,00
  • Dolar 9,7155
  • Euro 11,2267
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü

» »
Kudüs’te, Ahovia Sandek adlı gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle İsrailli polisin yargılamasını isteyen aşırı sağcı bir grubun gerçekleştirdiği protestoda 14 İsrailli gözaltına alındı.
İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü

Kudüs’te, Ahovia Sandek adlı gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle İsrailli polisin yargılamasını isteyen aşırı sağcı bir grubun gerçekleştirdiği protestoda 14 İsrailli gözaltına alındı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te aşırı sağcı İsrailliler, Ahovia Sandek adlı gencin ölümünden sorumlu tuttukları İsrail polisinin yargılanması için eylem yaptı.

Geçtiğimiz yıl Ahovia Sandek adlı bir gencin ölümünden sorumlu tutulan polis memurlarının yargılanmasını isteyen İsrailliler, eylemde polis araçlarına saldırdı, polislere taş atarak protesto etti.

İsrail güçleri ile sağcı İsrailliler arasında arbedenin yaşandığı olayda, 14 İsrailli gözaltına alındı.

Eylemciler, gözaltının ardından kontrol noktasına götürüldü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahreyn ve Lübnan arasında kriz… Büyükelçiye 48 saat süre verdiler30 Ekim 2021 Cumartesi 19:02
  • İran’dan nükleer anlaşma mesajı: ABD ile müzakere etmeyeceğiz29 Ekim 2021 Cuma 13:08
  • Lavrov: ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın28 Ekim 2021 Perşembe 10:02
  • Eski Suudi istihbarat yetkilisinden suikast timi iddiası25 Ekim 2021 Pazartesi 12:43
  • Sudan'da darbe girişimi25 Ekim 2021 Pazartesi 10:39
  • Tahran'da Covid-19 nedeniyle iptal edilen cuma namazlarına 20 ay sonra yeniden izin çıktı23 Ekim 2021 Cumartesi 13:37
  • Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu23 Ekim 2021 Cumartesi 10:46
  • Arap Parlamentosu Macron’un Cezayir ile ilgili sözlerini kınadı21 Ekim 2021 Perşembe 12:35
  • Yemen hükümeti iç işlemlerde dövizle çalışmayı yasakladı21 Ekim 2021 Perşembe 11:01
  • Hamas, Malezya'nın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesinden memnun21 Ekim 2021 Perşembe 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti