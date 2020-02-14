İsrailliler’den Larnaka Limanına 1 Milyar Euro’luk Yatırım

Rum Ulaştırma Bakanlığı ile İsrailli yatırımcılar arasında, Larnaka Limanı’na 1 milyar Euro’luk yatırım öngören anlaşmaya dün imza atıldığı, İsrailli yatırımcıların uzun soluklu projelerinin detaylı sunumunu önümüzdeki günlerde yapmak niyetinde oldukları haber verildi.

Fileleftheros’un Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’a dayandırdığı haberine göre, on yıl içerisinde toplamda 1 milyar Euro’ya ulaşacak yatırım anlaşması, turizm limanı, marina ve ticari limanın bir bölümünü kapsıyor.

Viras, İsrailli yatırımcılarla müzakerelere katılan üst düzeyli yetkililerden edindiği bilgilere dayanarak imzalanan anlaşmanın, Larnaka kentinin belirleyip talep ettiği çerçevede olduğunu söyledi.

Buna göre; yeni limanın radyoaktif malzeme, çamur ve diğer ağır malzemeyi dışarıda bırakacak şekilde kullanılması, belediye ile bakanlık arasında uzlaşılan ve yatırımcılara da bildirilen diğer konvansiyonel kullanımı öngörülüyor.

Limanın cruise gemilerinin de girebileceği şekilde derinleştirilip geliştirilmesi öngörülürken projede oteller, lüks apart oteller, daimi ikamet-yatırım amaçlı konutlar, yeşil alanlar, v.b. de yer alıyor.

Gazete, Rum Maliye Bakanlığı’nca yapılan araştırmanın, söz konusu projenin Güney Kıbrıs’ın gayrı safi yurtiçi hâsılasını yılda 120 milyon Euro artıracağını gösterdiğini yazdı.