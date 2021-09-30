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İsraillilerin Azeri zanlı tetikçinin amaçlanan hedefi olduğuna dair haberler

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Perşembe günü çıkan haberlere göre, tetikçi olduğundan şüphelenilen Azeri bir adam, Kıbrıs makamlarının davayı ulusal güvenlik meselesi olarak ele alması nedeniyle İran'ın İsrail vatandaşlarını hedef alması için çalışan bir paralı asker olabileceği
İsraillilerin Azeri zanlı tetikçinin amaçlanan hedefi olduğuna dair haberler

Perşembe günü çıkan haberlere göre, tetikçi olduğundan şüphelenilen Azeri bir adam, Kıbrıs makamlarının davayı ulusal güvenlik meselesi olarak ele alması nedeniyle İran'ın İsrail vatandaşlarını hedef alması için çalışan bir paralı asker olabileceği belirtildi.

Rus pasaportu sahibi 38 yaşındaki adam, Pazartesi günü kuzeyden geçtikten sonra Lefkoşa'nın Engomi banliyösünde tutuklandı.

Polis, elinde baskılayıcı ile donatılmış dolu bir tabanca buldu. Hedefinin Kıbrıs'ta faaliyet gösteren İsrailli bir işadamı olduğuna inanılıyor.

İşadamının güvenlik gerekçesiyle adayı terk ettiği öğrenildi.

Salı günkü tutukluluk duruşması kapalı kapılar ardında yapıldı ve yetkililer davayı çok fazla bilgi vermeden bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele aldı.

İsrailli haber kuruluşu Maariv, sorgusu sırasında, Kıbrıs'taki İsraillileri kaçırmak ve hatta öldürmek amacıyla İran tarafından işe alınan bir grup paralı askere ait olduğu şüphesinin arttığını bildirdi.

Şüphelinin, olası suç ortaklarını arayan yetkililerle tek başına çalışmadığına inanılsa da, tutuklanmasının ardından Cumhuriyet'ten kaçmış olabileceklerine inanılıyor.

Şüpheli, yaklaşık 20 gün önce Larnaka havaalanından adaya geldi. Raporlar, günlük olarak kuzeye gidip geldiğini ve Cumhuriyet'te kaldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Polis, adam hakkında istihbarat almış ve Pazartesi günü kuzeyden Ledra Caddesi kontrol noktasından geçtikten sonra onu gözetim altına almıştı.

Adam yakındaki bir işyerinden elektrikli scooter kiraladı ve Ayios Dhometios'a giderek Paralimni'de kiralık bir arabaya sahte bir kimlikle bindi.

Rum Polisi, başka araç kiralanıp kiralanmadığını araştırmaya başladı.

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