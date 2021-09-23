Issız adada yaralı bulunmuştu… Hafızasını kaybeden kadın ünlülerin mücevher tasarımcısı çıktı

Hırvatistan’ın Krk Adası’nda 12 Eylül’de yaralı halde bulunan ve hafıza kaybı yaşadığı tespit edilen kadınla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Hırvatistan’ın Krk Adası’nda 12 Eylül’de yaralı halde bulunan ve hafıza kaybı yaşadığı tespit edilen kadınla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Balıkçıların ihbarı sonucu ıssız bir bölgeden kurtarılan ve ekiplerle akıcı bir şekilde İngilizce konuşan ancak kimliği belirlenemeyen kadının, 56 yaşındaki Daniela Adamcova olduğu ortaya çıktı. Olayın uluslararası medyada yer alması sonrası Hırvat polisi kadınla ilgili onlarca telefon aldı.

Daniela Adamcová.

Adamcova’nın eski iş arkadaşı Nina Smidt, yetkili makamlara ulaşarak kadının kimliğini tespit eden isimlerden biri. The Times’ın haberine göre Slovakya doğumlu olan Adamcova, uzun yıllar hayatını ABD ve İrlanda’da sürdürdü.

1984 yılında ABD’ye yerleşen Adamcova, bir moda okulunda eğitim alırken mücevher alanında uzmanlaştı. Kendi tasarımlarını geliştiren Adamcova, Barbra Streisand, Brigitte Bardot ve Diana Ross gibi birbirinden ünlü isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Daniela Adamcová.

2000 yılında boşandıktan sonra Slovakya’da dönen kadın, 2008 yılına kadar burada kaldı. O yıl İrlanda’ya taşınan Adamcova, 2013-2018 yılları arasında evsiz barınaklarında çalıştı. Daha sonra Slovakya Trencin’deki evine dönen Adamcova mücevher tasarlamaya devam etti. Adamcova’nın çocuğu bulunmadığı belirtiliyor.