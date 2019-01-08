Issız adadaki otel 65 bin dolar maaşla personel arıyor

ABD'nin San Francisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor.

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor. Bu nedenle otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşü kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

İşe alınan kişiler yemek, temizlik, malzeme tedariği ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.Otelin 4 gün açık olduğunu ancak kalan günlerde de özel etkinlikler gerçekleştiğini söyleyen otel yetkilisi, poizsyona başvurmak isteyenlerin tekne kullanabilmesi ve sigara içmemesi gerektiğini söyledi.

İş ilanında ayrıca otelde internet ve televizyon olmadığı da vurgulanıyor.

Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara "olağanüstü bir manzara, temiz hava, tekneler, tarih ve dolgun bir maaş" vaat ediyor.