  • BIST 89.634
  • Altın 225,628
  • Dolar 5,4653
  • Euro 6,2627
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Issız adadaki otel 65 bin dolar maaşla personel arıyor

»
ABD'nin San Francisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor.
Issız adadaki otel 65 bin dolar maaşla personel arıyor

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor. Bu nedenle otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşü kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

İşe alınan kişiler yemek, temizlik, malzeme tedariği ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.Otelin 4 gün açık olduğunu ancak kalan günlerde de özel etkinlikler gerçekleştiğini söyleyen otel yetkilisi, poizsyona başvurmak isteyenlerin tekne kullanabilmesi ve sigara içmemesi gerektiğini söyledi.

İş ilanında ayrıca otelde internet ve televizyon olmadığı da vurgulanıyor.

Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara "olağanüstü bir manzara, temiz hava, tekneler, tarih ve dolgun bir maaş" vaat ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanlış umut sendromu nedir?07 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
  • Seyirciye güvendi, 600 bin tl'den oldu!07 Ocak 2019 Pazartesi 20:02
  • Reddedilen kadın hoşlandığı adama 159 bin mesaj attı!07 Ocak 2019 Pazartesi 19:45
  • Tayland S.Arabistan'dan kaçan kadını geri göndermeyecek07 Ocak 2019 Pazartesi 18:20
  • Twitter rekoru: 4 milyon retweet07 Ocak 2019 Pazartesi 18:03
  • 'Portekizli askerler' 13 bin kişiyi soktu!07 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
  • Dan Bilzerian'ın davet ettiği İzmitli Ömer: Pişmaniye götüreceğim07 Ocak 2019 Pazartesi 17:05
  • Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek07 Ocak 2019 Pazartesi 16:30
  • Üzerinde sadece seyahat kartıyla ölü bulunan adamın gizemi07 Ocak 2019 Pazartesi 15:30
  • Kıbrıslu ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü: Ailem Onur'u seviyor07 Ocak 2019 Pazartesi 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti