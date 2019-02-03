İşsiz kalanlar hemen paralarını alabilecek

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Fonu’ndan yapılacak ödemeler hakkında yasa gücünde kararname hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, ülkede yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalıştığı işyeri kapanan veya çalıştığı şirket tasfiye edilen ve bu nedenle işsiz kalıp maaş veya ücret alamayan çalışanların kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin hayatlarını idame ettirebilmelerine imkan verebilmek ve yaşadıkları maddi sıkıntı arın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ihtiyat Sandığı Dairesi'nde bulunan birikimlerini değiştirilmiş şekli ile 34/1993 Sayılı ihtiyat Sandığı Yasası'nda öngörülen 6 aylık süreyi beklemeden işten duruş tarihinden hemen sonra alabilecekler.