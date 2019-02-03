  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İşsiz kalanlar hemen paralarını alabilecek

» »
Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Fonu’ndan yapılacak ödemeler hakkında yasa gücünde kararname hazırladı.
İşsiz kalanlar hemen paralarını alabilecek

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Fonu’ndan yapılacak ödemeler hakkında yasa gücünde kararname hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, ülkede yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalıştığı işyeri kapanan veya çalıştığı şirket tasfiye edilen ve bu nedenle işsiz kalıp maaş veya ücret alamayan çalışanların kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin hayatlarını idame ettirebilmelerine imkan verebilmek ve yaşadıkları maddi sıkıntı arın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ihtiyat Sandığı Dairesi'nde bulunan birikimlerini değiştirilmiş şekli ile 34/1993 Sayılı ihtiyat Sandığı Yasası'nda öngörülen 6 aylık süreyi beklemeden işten duruş tarihinden hemen sonra alabilecekler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’uncu ölüm yıl dönümünde anılıyor03 Şubat 2019 Pazar 14:05
  • Aydın Denktaş son yolculuğuna yarın uğurlanıyor03 Şubat 2019 Pazar 14:00
  • Kibrit: “Kaç engelli var, net olarak söyleyemiyoruz”03 Şubat 2019 Pazar 13:55
  • Çavlan: “Normal insan dakikada 180 kelime okuyor, bu 2.5-3 katına çıkabilir”03 Şubat 2019 Pazar 13:50
  • Ataoğlu: “Aydın Denktaş’ın vefatı büyük bir kayıp”03 Şubat 2019 Pazar 13:45
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’la görüştü03 Şubat 2019 Pazar 13:40
  • Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili derneklere mali yardım için başvuru kabul edecek03 Şubat 2019 Pazar 13:35
  • Ülkede kaç engelli var? net olarak söyleyemiyoruz...03 Şubat 2019 Pazar 13:32
  • Besim: “Aydın Denktaş tüm toplumun kalbinde yer etmiştir”03 Şubat 2019 Pazar 13:30
  • Seval Türkeş Denktaş ailesine başsağlığı diledi03 Şubat 2019 Pazar 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti