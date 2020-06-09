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“İşsiz ordusu istenmiyorsa Bin 500 TL’lik katkı Eylül sonuna kadar sürmeli”

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KTTO Başkanı Deniz, hükümeti “İşsiz ordusu istemiyorsak 1500 TL’lik katkı Eylül sonuna kadar devam etmeli. Aksi takdirde 1 Temmuz itibariyle muazzam bir işsizlik ortaya çıkacak ve kayıt dışı iş artacak" diyerek uyardı...
“İşsiz ordusu istenmiyorsa Bin 500 TL’lik katkı Eylül sonuna kadar sürmeli”

Çeklerin ötelenmesi konusunda 45 günlük öteleme önerdiklerini ancak bunun 90 gün olarak uygulandığını, bu nedenle bir çok mağdur yaratıldığını anlatan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, hükümetten kredi paketini sadece geri dönen çekler için talep etmemize rağmen bandın genişletildiğini ve bunun çok yanlış olduğunu söyledi.

Bu konuda hükümeti ve bizzat başbakanı “Yapmayın, yanlış, dürüst olan cezalandırılıyor” diyerek uyardıklarını söyleyen Turgay Deniz, ilk ekonomik pakette bunun amacından saptığını, hedef olmayan kitlelere yaradığını kaydetti.

Öte yandan hükümetin yeni ekonomik paketine ilişkin ise Turgay Deniz, “Mutlak surette işsizliği istemiyorsak beğenmediğimiz 1500 TL’lik katkının faydası olacağına inanıyoruz. Bunun Eylül sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Bu, istihdamın devamını sağlayacak. Aksi takdirde 1 Temmuz itibariyle muazzam bir işsizlik ortaya çıkacak ve kayıt dışı iş artacak. Hükümet kamuyu düşündüğü kadar özelin de yanında olmalı” diye uyardı.

Ada TV ekranlarında konuşan Deniz, "Ayrıca İşletmelerin kapanmasını istemiyorsanız kredilerin ideal olan bir yıldır ama en az 6 ay ötelenmesi gerekir. Akdi takdirde işletmeler kapanır ve kişiler ardı ardına mahkemelik olur." diye de ekledi. 

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