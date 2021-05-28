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İşsiz ve devlet desteğinden mahrum turizm emekçilerine mazbata şoku

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İşsiz ve devlet desteğinden mahrum turizm emekçilerine mazbata şoku
İşsiz ve devlet desteğinden mahrum turizm emekçilerine mazbata şoku

Ülkemizdeki turizm emekçilerinin durumu her geçen gün daha da kötüye giderken, sorunlarına çözüm bekleyen emekçiler, bırakın sorunlarının çözümünü her geçen gün yeni problemlerle karşılaşıyor.

Otellerin büyük çoğunluğunun kapalı olması, 10 binlerce işsiz turizm emekçisine, devletin bin 500 TL’lik katkılarının da olmaması yetmezmiş gibi, şimdi de nerdeyse bir yıldır çalışmayan turizm emekçileri banka mazbatalarıyla boğuşuyor.

Turizm Emekçileri Platformu yaptığı açıklamada çalışmadığı dönemde borç yapılandırması yapan arkadaşlarının mazbata kararlarıyla tutuklanmalarının gündemde olduğunu açıkladı.

Çalışmadığı dönemde yapılandırdığı borçlarına istinaden kendisine gelen tutuklama kararıyla çaresiz kalan bir turizm emekçisinin yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşan Turizm Emekçileri Platformu’nun açıkladığı mektupta turizm emekçisinin yaşadıkları ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Helal olsun … Bu zor zamanlarda bunu da yaptınız ve hakkınızda hiçbir şüphe bırakmadınız. Güler yüzlü, süslü reklamlarınız yalanmış. İnsanlar çalışamıyor, para kazanamıyor ve siz bunu fırsat bilerek avukatlarınızla kredilerini ödeyemeyen kişilere tutuklama emri çıkartıyorsunuz.

Neymiş? Kanuni hakkıymış! Ben de kanuni hakkımı kullanıyorum ve sizi protesto ediyorum.

6 ay çalışmamış insanım, hayatımı nasıl geçindireceğimi düşünürken, sizi avukatlarınızın vicdansızlığı ile polis arıyor ve diyor ki hakkınızda tutuklama kararı var. Polise gidiyorum, Allah’tan halden anlayan bir kamu emekçisiyle polis memuruyla görüşüyorum. Allah ondan razı olsun!

X bankanın avukatının sinsice gidip üç kuruş komisyon kazanmak adına, işyerlerimizin kapalı olduğu bu dönemde, borçlar için devletin hakimden tutuklama kararı çıkartıyor. Bu dönemde, az geldi bankanıza para 3 kuruşun peşine düşüp beni tutuklatmak istediniz? Bu dönemde az mı geldi kazandığınız paralar aldığınız faizler? Kredileri leblebi gibi dağıtıp, kredi kartlarını her önüne gelene verip, günü geldiğinde ödemeleri çatır çatır alıp, zor günde bana bunu yaşattınız! Bir gram hakkım varsa haram zıkkım olsun.

İnsanlık hayatında krizler gelip geçer. Ama kurumlar ne yaptığı ile hatırlanır. X banka bu donemde zor durumdaki insanları cezaevi ile tehdit etti ve ediyor. Söylenecek tek söz; bugünlerde geçecek ve size en güzel cevabı halk verecek. Helal olsun fırsatçı X Banka.”

Turizm emekçilerinin yaşadıkları ve duygularını paylaşan Turizm Emekçileri Platformu, yetkilere

“Bu bankalar borçluların kanını emmek ister?” diye sordu.

Emekçilerin işsiz ve çaresizliğine bir de mazbatanın eklenmesiyle turizm emekçilerinin dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayan platform, tüm sektörlerin açılmasına rağmen turizmin açılması için daha ne beklendiğini sordu.

Üyelerine de seslenen Turizm Emekçileri Platformu, mazbatalarla kendilerini çıkmaza sokan bankaları platforma bildirmeleri istendi.

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