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İşsizlik ödeneği 1500 TL'ye düşürüldü.. Erhürman konuyu Mecis'e taşıyacak!

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İşsizlik ödeneği 1500 TL'ye düşürüldü.. Erhürman konuyu Mecis'e taşıyacak!
İşsizlik ödeneği 1500 TL'ye düşürüldü.. Erhürman konuyu Mecis'e taşıyacak!

İşte açıklama;

Bakanlar Kurulu bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yasa gücünde kararnamelerle bu dönemde işten durdurulan işçilerin işsizlik ödeneğini düşürdü ve azami 1500 TL olarak belirledi. Yani evli ve çocuk sahibi olup bu dönemde işten durdurulan bir işçinin alabileceği azami işsizlik ödeneği de 1500 TL. Bunu kabul edebilmemiz asla mümkün değil. Bu yasa gücünde kararnameleri derhal Meclis'in gündemine aldırmak için girişim yapacağız...

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