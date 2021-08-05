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İşsizlik Oranı Temmuzda Azaldı

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İşsizlik Oranı Temmuzda Azaldı
İşsizlik Oranı Temmuzda Azaldı

Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayındaki işsizlik oranın bir ay öncesine oranla azaldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta son üç ayda işsizlik listesine 7 bin 430 kişinin eklendiğini, bunlardan 1389’nun Temmuz aynın son 15 gününde yazıldığına dikkati çekti.

Gazete haberinde ayrıca Haziran 2021’de 26 bin 694 olan işsiz sayısının Temmuz ayında 18 bin 950’ye düştüğünü belirtti.

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