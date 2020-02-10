  • BIST 120.920
  • Altın 302,677
  • Dolar 5,9849
  • Euro 6,5518
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İşsizlik oranı yüzde 13.3'e, işsiz sayısı 4 milyon 308 bine yükseldi

»
İşsizlik oranı yüzde 13.3'e, işsiz sayısı 4 milyon 308 bine yükseldi
İşsizlik oranı yüzde 13.3'e, işsiz sayısı 4 milyon 308 bine yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13.3'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 327 bin kişilik artışla 4 milyon 308 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 13.3 oldu.

İşsiz gençten ilan: 'İş aramaktan yoruldum, iş varsa siz arayın'

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre ise 0.1 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artışla yüzde 15.4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.9 puan yükselerek yüzde 24.5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1 puan artışla yüzde 13.6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.3 puan azalarak yüzde 13.2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi olarak gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canan Kaftancıoğlu: CHP'nin sola bakan yüzü09 Şubat 2020 Pazar 18:32
  • Küçükkuyu belde belediyesi hurdaya çıkan otobüsleri hayvan barınağına dönüştürdü09 Şubat 2020 Pazar 18:32
  • Selçuk: Herkes üniversiteli olmak zorunda değil, 'Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa’ durumu var yani09 Şubat 2020 Pazar 18:12
  • Eski AKP’li Selçuk Özdağ: AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’lara düştü, 2021'de seçim var09 Şubat 2020 Pazar 15:22
  • Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı (VİDEO)08 Şubat 2020 Cumartesi 23:43
  • AKP, Başbuğ hakkında kamu davası açılmasını talep ediyor! Suç duyurusunda bulundular!08 Şubat 2020 Cumartesi 16:17
  • Bahçeli Cumhurbaşkanı Akıncı'yı istifa etmeye çağırdı08 Şubat 2020 Cumartesi 15:13
  • Çin'den Sağlık Bakanlığı'nın hayvan ithalatını durdurma kararına: Şaşırdık, şiddetle karşı çıkıyoruz08 Şubat 2020 Cumartesi 12:58
  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde askeri araç devrildi08 Şubat 2020 Cumartesi 11:26
  • 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti08 Şubat 2020 Cumartesi 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti