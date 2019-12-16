İşsizlik oranı yüzde 2,4 artışla yüzde 13,8 oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde iş bulma ümidi olmayanların sayısı 491 binden 630 bine yükseldi.

Tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 16,4 olarak hesaplandı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,5 puanlık artış ile yüzde 26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,4 puanlık artış ile yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 46,1 oldu.

İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artarak yüzde 36,0 olarak gerçekleşti.