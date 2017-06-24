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İşsizlik rakamları

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İşsizlik rakamları
Rum kesiminde, 2017 yılının ilk çeyreğindeki işsizlik oranının, yüzde 13,5 olduğu ifade edildi.

Bu oranın 2016 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 14,1 olduğunu yazan Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde 57 bin 582 olan işsizlerin rakamının, 2017 yılının ilk çeyreğinde ise 57 bin 420 olduğunu kaydetti.

2017 yılının ilk çeyreğinde işgücünün 423 bin 794 ile nüfusun yüzde 61,5’ine ulaştığını yazan gazete, çalışanların rakamının 366 bin 374 ile yüzde 53,2 olduğunu ekledi.

 

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