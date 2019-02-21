‘İşsizlikten bunaldım’ notunu bırakıp yaşamına son verdi

Saffet G.’nin, ailesine ‘Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım’ yazılı not bıraktığı öğrenildi.



Velimeşe Mahallesi’nde anne ve ablasıyla birlikte yaşayan, uzun süredir de işsiz olduğu belirtilen Saffet G., gece evde yalnız olduğu sırada yaşamına son verdi.



Saffet G.’nin, ailesine ‘Bana mezar yaptırmayın. Sadece bir mezar taşı olsun. Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım’ yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Saffet G.’nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.