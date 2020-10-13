İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar verdi.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

CHP MYK toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasının ardından TBMM'de tüm MYK üyeleri ve grup başkanvekillerinin katılımıyla olağanüstü MYK toplandı.

Yerel mahkemenin AYM kararına karşın aldığı karar üzerine partinin konuyla ilgili bir yeni bir değerlendirme yaparak izlenecek politikayı belirlemesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Yerel mahkeme sarayın mahkemesidir. Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Bu ülkede hukukun kırıntısı kaldıysa biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.