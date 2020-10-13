  • BIST 1.175
  • Altın 481,713
  • Dolar 7,9055
  • Euro 9,2819
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti

»
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar verdi.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

CHP MYK toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasının ardından TBMM'de tüm MYK üyeleri ve grup başkanvekillerinin katılımıyla olağanüstü MYK toplandı.

Yerel mahkemenin AYM kararına karşın aldığı karar üzerine partinin konuyla ilgili bir yeni bir değerlendirme yaparak izlenecek politikayı belirlemesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Yerel mahkeme sarayın mahkemesidir. Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Bu ülkede hukukun kırıntısı kaldıysa biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cübbeli Ahmet: Atatürk’ün aleyhine konuşulmaz, caiz değildir12 Ekim 2020 Pazartesi 22:15
  • Çökertilen Swinger şebekesinin şifresi çözüldü: Kaz yolundu12 Ekim 2020 Pazartesi 21:47
  • “Teşkilatın numarasını gönderin bana" diyen maskesiz kuryenin 5 yıla kadar hapsi istendi12 Ekim 2020 Pazartesi 19:48
  • Adnan Oktar'a 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı12 Ekim 2020 Pazartesi 19:20
  • Türk Tabipleri Birliği: Eylül ayında 275 bin pozitif Koronavirüs vakası gizlendi12 Ekim 2020 Pazartesi 18:42
  • Oruç Reis Gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e Kadar Çalışacak12 Ekim 2020 Pazartesi 09:22
  • Sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi11 Ekim 2020 Pazar 16:49
  • Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!11 Ekim 2020 Pazar 12:48
  • T.C Sağlık Bakanı Koca: Salı Günü aşı hazır11 Ekim 2020 Pazar 12:47
  • Sağlık Bakanı Koca: Bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamları açıklayıp bildireceğiz11 Ekim 2020 Pazar 09:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti