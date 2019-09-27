İstanbul açıklarındaki sarsıntılar sürüyor: Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, sabahın ilk saatlerine kadar küçük sarsıntılar da yaşandı... İstanbul'un bazı bölgelerindeki insanlar geceyi dışarıda geçirdi.

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Öte yandan dün saat 13.59 meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçiriyor.

Geceyi dışarıda geçiren Irgat Devrim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 depremini de yaşadığını belirterek, "Öğleden beri beşik gibi sallanıyoruz. Birçok artçı sarsıntı oldu. Sosyal medyada da açıklamalar var ama bunu kimse bilemez ki. Saatini, dakikasını kimse bilemez ama yine de bizi tedirgin ediyor" dedi.

Yusuf Demir de 3 yaşındaki çocuğu ve eşiyle beraber dışarıda uyuyacaklarını aktararak, deprem sonrası ailesine telefonla ulaşmaya çalıştığını fakat uzun süre ulaşamadığını söyledi.

Alana arkadaşı ile çadır kuran Sadettin Tantankeleş de geceyi dışarıda geçirme kararı aldıkları anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremden sonra başta evde kalmaya karar verdik. Bütün sokak dışarıda yatıyordu. Biz de çimenlik alana çadır kurup güvenli alana geldik. Sosyal medyada dolaşan iki ses kaydı bizi etkiledi. Sabah staja gideceğiz ama burada bekliyoruz. Buradan eğitimimize devam edeceğiz."