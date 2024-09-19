İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun ilk incelemelerinde Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde Narin'in "boğazı sıkılarak" öldürüldüğü tespit edildi.

CNN Türk'ün Salı günü aktardığı bilgilere göre, boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvının amcası Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğa bulaştığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Diyarbakır'dan iki ayrı adli tıp raporu sonucu bekleniyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda devam eden incelemelerin 23 Eylül'de tamamlanmasının beklendiği açıklandı. 9 Eylül’de Narin’in cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gün boyunca aranan Narin'in cansız bedeni Eğerturmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunmuştu.

Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

"Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran, Salı günü "kasten öldürmeye iştirak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pazar günü Narin'in iki akrabasının da gözaltına alındığı aktarıldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, bu kişilerin sahte bilgi ve ihbarlarla soruşturmayı sekteye uğratmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki R.A.'nın tutuklanma gerekçesinde Narin'in arama çalışmalarının devam ettiği esnada köyde yapılan asılsız ihbarlara ve jandarmanın dikkatini dağıtmaya yönelik girişimlere de yer verildi.