İstanbul Adliyesinde 'rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararı

İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğünün çalışanlarına yönelik "rüşvet" soruşturmasında savcılığın, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik itirazını kabul eden hakimlik, 13 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının ihbarı üzerine, İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğünün çalışanlarına yönelik "rüşvet" soruşturmasında savcılığın, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik itirazını kabul eden hakimlik, 13 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında icra müdür yardımcılarının da bulunduğu 13 şüpheli hakkında, "rüşvet almak ve vermek" suçlarından yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Süreç

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının 20 Şubat tarihli ihbar formundaki, "Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan icra çalışanlarının yapması gereken işleri yapmak için bazen masraf, bazen harçlık olarak maddi talepte bulundukları, talepleri karşılanmadığı zaman ise bürolarına ait dosyalara tavır aldıkları ve işlemleri yavaşlattıkları" iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine bu dairelerde fiziki ve teknik takip yaptırdı. Çalışmalar kapsamında müdürlüklere gizli kameralar yerleştirildi.

Başsavcılığın talimatıyla belirlenen ve "rüşvet" yoluyla yıllık 1 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 14 icra müdürlüğüne, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda icra müdür ve yardımcılarının da olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Savcılıkça ifadesi alınan 19 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelileri sorgulayan hakimlik, 4 Mart'ta Sinan G, Mustafa Fazıl Ş, Gökhan B. ve Gökhan K'nin tutuklanmasına, 15 kişinin ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.