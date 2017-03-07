 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.223
  • Altın 145,437
  • Dolar 3,6918
  • Euro 3,9111
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

İstanbul Adliyesinde 'rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararı

»
İstanbul Adliyesinde 'rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararı
İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğünün çalışanlarına yönelik "rüşvet" soruşturmasında savcılığın, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik itirazını kabul eden hakimlik, 13 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının ihbarı üzerine, İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğünün çalışanlarına yönelik "rüşvet" soruşturmasında savcılığın, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik itirazını kabul eden hakimlik, 13 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkardı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında icra müdür yardımcılarının da bulunduğu 13 şüpheli hakkında, "rüşvet almak ve vermek" suçlarından yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Süreç

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının 20 Şubat tarihli ihbar formundaki, "Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan icra çalışanlarının yapması gereken işleri yapmak için bazen masraf, bazen harçlık olarak maddi talepte bulundukları, talepleri karşılanmadığı zaman ise bürolarına ait dosyalara tavır aldıkları ve işlemleri yavaşlattıkları" iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine bu dairelerde fiziki ve teknik takip yaptırdı. Çalışmalar kapsamında müdürlüklere gizli kameralar yerleştirildi.

Başsavcılığın talimatıyla belirlenen ve "rüşvet" yoluyla yıllık 1 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 14 icra müdürlüğüne, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda icra müdür ve yardımcılarının da olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Savcılıkça ifadesi alınan 19 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelileri sorgulayan hakimlik, 4 Mart'ta Sinan G, Mustafa Fazıl Ş, Gökhan B. ve Gökhan K'nin tutuklanmasına, 15 kişinin ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yozgat’ta 2 vali yardımcısı görevden alındı06 Mart 2017 Pazartesi 16:37
  • Dünyanın izlediği demiryolu projesinde sona gelindi06 Mart 2017 Pazartesi 16:33
  • PKK'lıların firarında 22 kişiye hapis istemi06 Mart 2017 Pazartesi 16:32
  • HDP’den Yıldırım’a: Son başbakanların hangisi abidikti, hangisi gubidikti?06 Mart 2017 Pazartesi 16:28
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gideceğiz vatandaşlarımızla buluşacağız06 Mart 2017 Pazartesi 16:11
  • Gülen TSK’yı nasıl ele geçirdi?06 Mart 2017 Pazartesi 16:05
  • ‘Erdoğan’ı takip eden AA muhabiri görevden alındı’ iddiası06 Mart 2017 Pazartesi 16:00
  • Guardian yazarı: Türkiye'nin gerçekliği kurgudan bile tuhaf06 Mart 2017 Pazartesi 15:58
  • Savcı eski Emniyet Müdürü Avcı'nın beraatini talep etti06 Mart 2017 Pazartesi 14:58
  • Çavuşoğlu: Hollanda, ırkçı lider Wilders'in esiri olmuş06 Mart 2017 Pazartesi 14:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti