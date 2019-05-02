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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin kazandığı üç ilçe içim soruşturma başlattı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin kazandığı Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin kazandığı üç ilçe içim soruşturma başlattı

İstanbul'un Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AK Parti, MHP ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından yapılan suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 32 ayrı soruşturma başlattı. CHP'li adayların kazandığı 3 ilçede sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz soruşturma hakkında, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak 'kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunulur' konusuna bir süredir çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

100'den fazla şüpheli var

Soruşturmalar kapsamında savcılık, iddiaya konu olan sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve bu sandıklarda çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.

Söz konusu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100'ün üzerinde kişi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

"Görevi kötüye kullanma" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un" ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerden 10'unun ifadesine başvuruldu.

Savcılığın ifade alma işlemi sırasında şüphelilere "daha önce bir seçimde görev alıp almadığı", "seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği", "sandık sayımının nasıl yapıldığı", "tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı" şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

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