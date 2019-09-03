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İstanbul Barosu'ndan TBB'ye olağanüstü genel kurul çağrısı

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Mehmet Durakoğlu, "Geldiğimiz bu nokta bizi de yeniden değerlendirmeye mecbur bırakıyor" demişti
İstanbul Barosu'ndan TBB'ye olağanüstü genel kurul çağrısı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması hususunda delegeleriyle toplantı kararı aldı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, dün katıldığı T24 yayınında Murat Sabuncu'nun 52 baronun adli yıl açılış törenine katılmamasıyla ilgili, "Feyzioğlu'nun meşruiyet sorunu olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna, "Son düzenlemeden itibaren bunu tartışacak konuma geldiğimizi düşünüyorum. Bu hafta içinden itibaren bunu tartışmaya başlayacağız, özellikle Türkiye Barolar Birliği delegesi arkadaşlarımızla. Çünkü biz İstanbul Barosu olarak, 2017 yılında, o zamanki çizgisi nedeniyle Feyzioğlu'nu desteklemiştik. Ancak geldiğimiz bu nokta bizi de yeniden değerlendirmeye mecbur bırakıyor. Ortada bir sorun var" ifadelerini kullanmıştı.

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