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İstanbul Başsavcılığı'ndan 'ekonomik güvenliği tehdit' soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan' kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Başsavcılığı'ndan 'ekonomik güvenliği tehdit' soruşturması

İçişleri Bakanlığı da 'kur yükselişini provoke edici paylaşım yapmak' gerekçesiyle 346 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BAKANLIK: 346 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada 'kur yükselişini provoke edici paylaşım yapmak' gerekçesiyle 346 sosyal medya hesabı hakkında adli soruşturma açıldığını duyurdu. Bakanlık, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır."

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