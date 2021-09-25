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İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı

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Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı.
İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı.

DHA’da yer alan habere göre, bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kıyı emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metre boyundaki ‘TAHSİN İMAMOĞLU‘ ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki ‘RUSICH 10‘ adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi.

Olayda ölü ve yaralı olmazken gemilerde maddi hasar meydana geldi. 

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