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İstanbul Boğazı'nda petrol tankeri arıza yaptı; sürüklenmeye başlayan gemi Yeşilköy'de demirletildi

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İstanbul Boğazı'nda petrol tankeri arıza yaptı; sürüklenmeye başlayan gemi Yeşilköy'de demirletildi
İstanbul Boğazı'nda petrol tankeri arıza yaptı; sürüklenmeye başlayan gemi Yeşilköy'de demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan ham petrol tankerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale ederken, büyük bir kaza önlendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Süveyş Kanalı'ndan gelen 274 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki boş ham petrol tankeri, Haydarpaşa önlerinde makine arızası yaptı.

Yunanistan bayraklı M/T Militos isimli tanker, güney-kuzey yönlü olarak boğaza girmesinin ardından makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Gemideki kılavuz kaptanının arızayı haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri buraya sevk edildi.

Kurtarma-2 , Kurtarma-11, KEG-4 botu, Mehmetçik, Kurtarma-5 ve Kurtarma-8 römorkörlerinin katıldığı operasyonla boş ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı içinde römorkörler tarafından döndürülerek, Yeşilköy önlerinde demirletildi.

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