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İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı kadir Topbaş istifa etti. Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?

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İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı kadir Topbaş istifa etti. Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı kadir Topbaş istifa etti. Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediye binasında yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Kadir Topbaş, toplantı sonrasında meclis üyeleri ve çalışanlarla vedalaştı.

İstifa kararına en çocuk çocuklarının ve torunlarının sevindiğini söyleyen Topbaş, 'Çocuklarım ve torunlarım bayram ediyorlar. Başkan bize döndün diyorlar' dedi. Kadir Topbaş, belediye binasından ayrıldı.

İBB Başkanı Kadir Topbaş istifa etti. Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek sorusu da, kanun gereğince belediye meclisinin en geç on gün içerisinde yapacağı toplantı ve ardından gelecek seçimle belli olacak.

İBB Başkanı  Kadir Topbaş, yaptığı basın açıklamasıyla gçrevinden istifa etti.Mahalli İdareler Kanunu Gereğince, olağanüstü olarak  İBB Meclisi toplanacak, ve bir üyeyi belediye başkanı olarak seçecek.

Çoğunluk AK Partili üyelerde olduğu için yeni belediye başkanının da AK Partili olması bekleniyor.

"YENİ BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ BELİRYECEK"

İşte yeni belediye başkanının belirlenmesiyle ilgili kanun:

Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

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