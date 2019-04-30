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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelalara ‘T.C.’ ifadesi ekledi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih ilçesindeki binasındaki tüm tabelalara ‘T.C.’ ibaresini ekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelalara ‘T.C.’ ifadesi ekledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih ilçesindeki binasındaki tüm tabelalara ‘T.C.’ ibaresini ekledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla belediye ekipleri, dün ölçüleri aldıktan sonra bugün saat 15.45’te Başkanlık makamı ve Belediye Meclisi’nin bulunduğu kapıdaki tabelaya T.C. ibaresini monte etti.

Nisan 2013’te tüm resmi tabelalardan T.C. ibaresi kaldırılmaya başlanmıştı.

Monte işlemini ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, ”T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz” yanıtını verdi. İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde de (T.C.) ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı” demişti.

Geçen günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı ibareyi eklemişti.

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