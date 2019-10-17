İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açık müzayede; gayrimenkuller ve 3 lüks makam aracı satışta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, 28 dükkân, 19 arsa ve ihtiyaç fazlası 3 lüks aracı açık müzayede yöntemi ile satışa çıkaracak. Kurt, lüks araçların ise şirkete mali açıdan yük getirdiğini kaydederek “Hem tasarruf, hem de kaynak üretmek amacıyla piyasaya arz ediyoruz” diye konuştu.

KİPTAŞ’ın mülkiyetinde bulunan bu 3 lüks aracın daha önce İBB yöneticileri tarafından makam aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, 24 Ekim’de gerçekleşecek müzayededen toplam 11 milyon lira gelir beklediklerini belirten Kurt bu geliri daha sonra yapacakları kentsel dönüşüm sosyal konut projelerinde kullanacaklarını açıkladı.