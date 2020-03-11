İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal medyada 'Koronavirüs' soruşturması başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili 'genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar' için soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça "Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı" bildirildi.



Şüpheliler ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.