İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldığı yönündeki bilgilere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denildi.

'AÇILAN BİR SORUŞTURMA YOK'

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan bir soruşturma olmadığını belirten Başsavcılık açıklamasında, gelen ihbarlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendiği belirtildi. Açıklamada, gerekli izinlerin gelmesi halinde Başsavcılığı ilgili değerlendirmeleri yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına' yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" bilgileri yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: RUTİN İŞLEMLER YÜRÜTÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da şöyle denilmişti:

''İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, Sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor."