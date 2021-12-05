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İstanbul' da Park Halindeki Araçlardan Çaldığı Benzinle, Akaryakıt İstasyonu Kurmuş

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Park Halindeki Araçlardan Çaldığı Benzinle, Akaryakıt İstasyonu Kurmuş
İstanbul' da Park Halindeki Araçlardan Çaldığı Benzinle, Akaryakıt İstasyonu Kurmuş

İstanbul’da park halindeki araçların depolarından akaryakıt çalarak, kurduğu düzenekle piyasa değeri altından satan O.Ş., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. O.Ş.'nin iş yerinde yapılan aramalarda; yüzlerce araçtan çalarak topladığı değerlendirilen 2 ton akaryakıt, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kurşun ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç  Araştırma Timleri (JASAT), O.Ş. isimli bir şahsın İstanbul ve çevre illerde tenha yerlere park edilmiş kamyon, TIR türevi araçların depolarından akaryakıt çaldığı ve daha sonra irtibatlı olduğu şahıslara çalıntı akaryakıtları piyasa değerinin altında sattığı bilgisini aldı.

2 TON ÇALINTI AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan İstihbarat Şube ve JASAT ekipleri; şüpheli şahsın Bahçelievler'de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiğini, çalınan akaryakıtların bu otoparkta depolandığını ve satışının buradan yapıldığını belirledi.

Akaryakıt hırsızının kurduğu düzenek şaşkına çevirdi

Söz konusu otoparka baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, otoparkta bulunan binanın arka tarafına gizlenmiş vaziyette 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

OTOPARKI AKARYAKIT İSTASYONUNA ÇEVİRMİŞ

O.Ş.'nin otoparkını adeta bir akaryakıt istasyonu haline getirdiği, ele geçirilen tankların üzerine araçlara satış yapabilmesi için pompa sistemi, satışı yapılan akaryakıtın miktarını belirleyen ve fiyatlandırma yapabilen sayaç sistemi kurduğu tespit edildi.

O.Ş. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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