  • BIST 105.152
  • Altın 271,749
  • Dolar 5,6687
  • Euro 6,2022
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İstanbul depremi: Valilik ile İmamoğlu arasında davet polemiği

»
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da deprem sonrası düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısına çağrılmadığını söyledi. Valilik ise İmamoğlu'nun davet edilmediği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.
İstanbul depremi: Valilik ile İmamoğlu arasında davet polemiği

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen  5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılıp çağrılmadığına dair tartışmalar sürüyor.

Florya'daki İBB başkanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında bu konuya ilişkin açıklamada bulunan İmamoğlu, söz konusu toplantıya çağrılmasına rağmen katılmadığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İmamoğlu, depremin yaşandığı 26 Eylül Perşembe günü İstanbul Valiliğindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyon binasında düzenlenen toplantıya katıldığını ancak ertesi gün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal yerleşkesinde gerçekleştirilen TAMP toplantısına çağrılmadığını belirtti.

İlk günkü toplantıya da 18.30 gibi geç bir saatte çağrıldığını söyleyen İmamoğlu, "Niye 18.30'da çağrıldım? Acaba gelişen tepkilerden dolayı mı çağrıldım?" ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Beni ilk gün oraya çağırdılar. Ben çağrıldım. Zaten koşa koşa gittim. 19.00'da oradaydım. Ama ikinci gün ben çağrılmadım. Valilikteki toplantı 15.00'ten sonra başladı. Ama bizim oraya gelişimiz 19.00 gibi oldu. Bir sonraki AFAD toplantısına çağrılmadım" dedi.

Valilik: Devlet geleneğimize uymuyor

İmamoğlu'nun bu açıklaması üzerine, İstanbul Valiliği, İBB Başkanı'nın TAMP toplantısına davet edilmediği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.

Valilikteki ilk toplantıya katılan herkesin ertesi günkü toplantı konusunda bilgilendirildiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırıldığını belirten İstanbul Valiliğinin açıklamasında şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın talimatlarıyla başka herhangi bir yazı ve davet olmaksızın, 269 görevli bu toplantıya gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB’den başta Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı olmak üzere çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır. Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur."

Açıklamada, "Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet edilmedim' şeklindeki açıklamalar 'devlet geleneğimize' uymamaktadır" ifadesi kullanıldı.

İstanbul'da 27 Eylül'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yapılan TAMP toplantısına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dâhil çok sayıda yetkili katılmıştı. Valilik, İmamoğlu'nun bu toplantıda yer almadığının görülmesi üzerine çıkan haberlerin ardından yayımladığı ilk açıklamada, 26 Eylül'deki toplantının tüm katılımcılarının ertesi günkü toplantı için "bizzat orada bilgilendirildiğini ve davet edildiğini" belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. Milli Savunma Bakanlığı: Türk Hava Sahası'nı ihlal eden İHA düşürüldü29 Eylül 2019 Pazar 19:11
  • Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar29 Eylül 2019 Pazar 18:30
  • "İBB Başkanı İmamoğlu, belediye başkanlarının katıldığı komisyona davet edilmedi"29 Eylül 2019 Pazar 16:54
  • Halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı29 Eylül 2019 Pazar 16:51
  • Erdoğan: Nasıl korvetlerimizi, ATAK helikopterlerimizi yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımızı da yapacağız29 Eylül 2019 Pazar 16:50
  • Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten İstanbul'lulara türkçe mesaj29 Eylül 2019 Pazar 16:40
  • İnce: Tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum29 Eylül 2019 Pazar 10:02
  • TC Dışişleri Bakanlığı:Türkiye’ye yönelik iddiaları reddediyoruz28 Eylül 2019 Cumartesi 22:05
  • Dünya listelerine giren Fatih Bulut nota bilmiyor, yüzde 40 işitme kaybı var28 Eylül 2019 Cumartesi 14:38
  • İstanbul'da bir deprem daha28 Eylül 2019 Cumartesi 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti