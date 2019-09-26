İstanbul depremle sarsıldı! Bu kez çok şiddetli hissedildi büyüklüğü kaç?

AFAD depremin büyüklüğünü henüz açıklamadı. İstanbul'da saat 14.06'da meydana gelen depremin 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Kandilli ve Afad'ın depremin büyüklüğüne ve merkezine ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Silivri açıkları olarak duyurdu. Depremin şiddeti ise 5.7 olarak açıklandı.
AFAD henüz depremin büyüklüğüne ilişkin bir açıklama yayınlamadı.
Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin şiddetini 6.0 olarak revize etti.
AFAD depremi 5.8 olarak açıkladı.
Deprem saat 13:59'da meydana geldi.
Deprem İstanbul'un birçok yerinde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Silivri ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.
Tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı.
İstanbul'un tamamında hissedilen deprem sonrası GSM operatörleri çalışmıyor.
İstanbul'da saat 14.00'te meydana gelen depremin ardından 14,27'de bir deprem daha meydana geldi.
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