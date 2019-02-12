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İstanbul, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sıraya yükseldi

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Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geride bırakarak da ikinci sıraya yükseldi.
İstanbul, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sıraya yükseldi

Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporuna göre, geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

38 ülkede 220 kentte yapılan araştırmaya göre İstanbul'da 2018'de trafik sıkışıklığı 2017'ye göre yüzde 6 arttı.

Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017'de de olduğu gibi yine Rusya'nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017'ye göre yüzde 12 azaldı.

İlk 10 sıradaki diğer şehirler; Meksiko, Sao Paolo, Londra, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma var.

Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada yer aldı. Ankara'da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir'de bu oran 6 güne çıkıyor.

Araştırma, kentlerde günün değişik saatlerinde trafik sıkışıklığı sebebiyle kaybedilen zaman hesaplanarak yapılıyor.

2018'de trafiğin en çok sıkıştığı 25 şehir
SıraŞehirÜlke
1MoskovaRusya
2İstanbulTürkiye
3BogotaKolombiya
4Mexico CityMeksika
5Sao PauloBrezilya
6Londraİngiltere
7Rio de JaneiroBrezilya
8BostonABD
9St PetersburgRusya
10Romaİtalya
11AnkaraTürkiye
12IzmirTürkye
13SydneyAvustralya
14SingapurSingapur
15BerlinAlmanya
16ParisFransa
17MelbourneAvustralya
18Belo HorizonteBrezilya
19Washington DCABD
20TorontoKanada
21GuayaquilEkvador
22Madridİspanya
23ChicagoABD
24BrisbaneAvustralya
25MedellinKolombiya

Kaynak: INRIX

 

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