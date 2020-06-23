İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına İstanbul’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun teşekkürlerini ifade amacıyla hediye paketi takdim edildi

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunun aracılık ettiği etkinlik kapsamında, Kıbrıslı İş Adamları Derneği (KIBİSAD) Başkanı Niyazi Bekiroğlu, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına İstanbul’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun teşekkürlerini ifade amacıyla hediye paketi takdim etti.

Bekiroğlu şöyle konuştu:

“Sağlık Ordumuzun kıymetli neferlerinin, tüm dünya ile birlikte Türkiyemizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede ne kadar fedakarca çalıştıklarının farkındayız. Bu büyük savaşta en ön safta bulunarak, göreviniz esnasında en sevdiklerinizden, ailelerinizden bile ayrı kaldığınızı ve her türlü tehlikeyi göze alıp görevinizi fedakarca yürüttüğünüze Kıbrıs Türk toplumu olarak şahidiz. Dur durak bilmeden, kimi zaman uykunuzu kimi zaman da yemeyi bir kenara bırakarak bir vatandaşımızı daha iyileştirmek adına hizmet etmeniz, her türlü takdirin üstündedir. Türkiye’nin korona sürecinde KKTC’ne verdiği desteğe müteşekkir olduğumuzu ifade etmek üzere sizlere Kıbrıs Türk toplumunun üyelerinin katkılarıyla temin ettiğimiz sembolik hediyeleri sunuyoruz.”

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Kıbrıslı İş Adamları Derneği (KIBİSAD) Başkanı Niyazi Bekiroğlu “İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde zorluklara göğüs geren, milleti için gecesini gündüzüne katan siz sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyor, el birliği ile bu zor günleri atlatacağımıza inanıyor, salgınla mücadeledeki en ön saftaki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.